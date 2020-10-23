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تعليم

تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية امتياز بالأزهر.. الأحد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
طالبات الأزهر
طالبات الأزهر
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محمد شحتة
أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه تقرر بدء تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية بكليات القاهرة، الحاصلين على تقدير ممتاز، طبقًا للجدول المعلن مع الالتزام بكافة التعليمات الواردة بجدول التسكين.

وينبغي على الطالب أو الطالبة المقبول بالسكن استكمال البيانات، وملئ استمارة الإلتحاق بالمدن الجامعية، والتوجه إلى المدينة محل السكن بالإعلان، ويتوالى الإعلان عن جداول التسكين لباقي التقديرات والفرق تباعًا.

فتح باب التحويل بين الكليات
قررت جامعة الأزهر، فتح التحويل بين الكليات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام ٢٠٢٠م وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٥ اكتوبر حتى الخميس ٥ نوفمبر ٢٠٢٠م.

ويشترط أن يكون نقل القيد بين الكليات أو الشعب وبين الكليات والمعاهد وبين المعاهد بعضها البعض، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط المؤهلة للكليات أو الشعب التي لها شروط مؤهلة.

ويكون التحويل بين الكليات أو الشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون النظر للحد الأدنى للمجموع، ويكون التحويل مقابل رسوم التحويل المقررة لذلك.


تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية امتياز بالأزهر.. الأحد
تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية امتياز بالأزهر.. الأحد

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