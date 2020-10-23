بسبب فيروس كورونا.. فتاة تتجاهل هذا العرض المرضي لتكتشف مفآجات

التي تعمل في روضة أطفال الآخرين على ضرورة مراقبة التغييرات في أجسامهم والذهاب إلى الأطباء إذا كان هناك شيء ما ليس طبيعيًا، وعدم تأخير ذلك تحت أي ظرف كان.