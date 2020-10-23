في أول صلاة جمعة بـ المسجد الحرام.. أعداد المصلين تتجاوز 65 ألف

اليوم، ما يقرب من أربعين ألف مُصل وخمسة عشر ألف معتمر ، بعد رفع تعليق دخول المُصلين إليه في المرحلة الثانية من تخفيف القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد سمحت السعودية للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بعد التوقف الذي استهدف احتواء انتشار فيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، و تنطلق في السعودية بداية من الأحد المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة، وتراهن المملكة على الالتزام بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحة المعتمرين.





كما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية السبت استقبال 220 ألف معتمر و560 ألف مصلٍ بداية من الأحد طوال المرحلة الثانية التي تستمر على مدار 14 يومًا، وقالت إنه سيتمكن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية 40 ألف مصلٍ و 15 ألف معتمر يوميا، بما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، كما سيتم السماح بزيارة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.





ودعت جميع المصلين والمعتمرين إلى «ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة وفق التصاريح المصدرة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة وذلك في اطار التوقي من انتشار فيروس كورونا.





وكانت المرحلة الأولى قد بدأت في 4 تشرين أول/أكتوبر بنسبة 30% (6 الف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والصارمة، فيما تنطلق المرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بتاريخ أول نوفمبر/تشرين الثاني، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100 بالمئة وهي 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلٍ في اليوم .



