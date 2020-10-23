محافظ دمياط تتفقد معرض الأثاث بمعرض 2020 le marche

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جناح الأثاث الدمياطى بمعرض لومارشيه ٢٠٢٠ "le marche" والذى إنطلق أمس ويستمر حتى الأحد القادم الموافق ٢٥ أكتوبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة..





والتقت المحافظ بالعارضين والقائمين على هذا المعرض الذى يعد من أكبر وأضخم وأبرز المعارض فى مجال الأثاث والديكور بمصر والشرق الأوسط.





وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بمشاركة قطاع الأثاث بدمياط بهذا المعرض والذى يأتى توافقًا مع الاستراتيجية الخاصة بخلق آفاق تسويقية جديدة للمنتج الدمياطى ودعم صناعة الأثاث بالمحافظة .





وأشادت بما شاهدته من منتجات تتواكب مع أحدث التصميمات العالمية والذى جاء كأحد أهم المشاركات القوية بالمعرض، متمنية لجميع صناع الأثاث بمحافظة دمياط المزيد من التقدم والنجاح.





أقرأ أيضا: