الأحد .. بدء التحويل الورقي لكلية الاستزراع المائي والمصايد بالعريش



ولفت الي انه سيتم استلام مقر الكلية الجديد يوم الثلاثاء القادم ،مشيرا الي ان المبنى مصمم بشكل هندسي متميز ، ويتكون مكون من أربعة طوابق بخلاف البدروم .



ويحتوى الدور الاول على المدرجات والقاعات الدراسية والدور الثاني على المعامل المجهزة للعمل ببنشات مزودة بمصدر للمياه والغاز والأكسجين ، والدور الثالث مكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى ، والدور الرابع مكاتب الادارة العليا .



وقد افتتح رئيس الجامعة ، مشروع وقد افتتح رئيس الجامعة ، مشروع الاستزراع السمكي بالجامعة ، بطاقة انتاجية سنويه ، تصل إلى 200 طن من مختلف أنواع الأسماك “الشبار، والبوري، والطوبارة، والسهلية” كمرحلة أولى .



بينما تشمل المرحلة الثانية التوسع في المزارع والصوب السمكية للإنتاج المكثف.



وقرر مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش ، بدء الدراسة، لجميع برامج التعليم الإلكتروني المدمج للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021م .، غدا السبت كما تم اعتمد جداول المحاضرات والقائمين بالتدريس .





وقد اعتمد مجلس ادارة المركز نظام المصروفات الدراسية الجديدة بالتنسيق مع جامعتي المنيا وعين شمس عن العام الجامعي الجديد 2020 / 2021م .







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وقرر مجلس إدارة مركز التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة العريش ، بدء الدراسة، لجميع برامج التعليم الإلكتروني المدمج للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021م .، غدا السبت كما تم اعتمد جداول المحاضرات والقائمين بالتدريس .وقد اعتمد مجلس ادارة المركز نظام المصروفات الدراسية الجديدة بالتنسيق مع جامعتي المنيا وعين شمس عن العام الجامعي الجديد 2020 / 2021م .اقرا ايضا: