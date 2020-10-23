تعرف على موعد الانتهاء من تطوير مستشفى برانى بمطروح .. فيديو وصور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة خلال زيارته الميدانية لمدينة سيدى برانى اعمال تطوير مستشفى براني المركزى والاطمئنان على نسب التنفيذ والتى وصلت الى نسبة ٨٥% .يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.









تفقد محافظ مطروح منشاءات المستشفى وتجهيزات الأقسام المختلفة قبل الفرش ومنها اقسام الكلى بعدد ١٢ سرير وحضانات بعدد ٨ حضانات والعيادات الخارجية والعمليات والعناية المركزة ،وغرفة التخلص الأمن من النفايات الطبية بماكينة مفرمة من ٨٠_١٠٠ كجم ،ومولد كهرباء وغيرها من التجهيزات.

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمد كابل الكهرباء للمستشفى مع الإسراع في عملية الانشاءات والتشطيبات تمهيدا لفرش المستشفي ودخولها الخدمة لتقدم خدمات صحية لمواطنى مدينة برانى والقرى والتجمعات الصحراوية التابعة لها.





أشاد محافظ مطروح بجهود العمال مع تشجيعهم على الاسراع في تنفيذ الأعمال.





أوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم الاسراع في انهاء الاعمال بالتنسيق بين محافظة مطروح ووزارة الصحة والتى من المقرر الانتهاء منها في اخر ديسمبر القادم مضيفا انه يتم بعدها التسليم الإبتدائى و البدء في تجهيز الفرش والاثاث.



