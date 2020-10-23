مئات الملايين| ماذا لو ثبت فعالية لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

ستجني جامعة أكسفورد مئات الملايين من الجنيهات إذا ثبت نجاح لقاح فيروس كورونا الجديد.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تفاوضت الجامعة المرموقة على تخفيض بنسبة 6 في المائة في أي عائدات تأتي لعلاج من Covid-19 ، والتي تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا.

أبرم الرؤساء في أكسفورد صفقة مع AstraZeneca - عملاق الأدوية في المملكة المتحدة الذي سيقوم بتصنيع وتوزيع اللقاح - لتجنب تكرار الأخطاء في الماضي.

و في المرة الأخيرة التي أنقذت فيها الجامعة العالم من عدوى مميتة ، من خلال تطويرها للبنسلين في عام 1940 ، لم تكن ذكية بما يكفي لكسب المال منها.

ووعدت AstraZeneca بتقديم أول 3 مليارات جرعة من لقاح Covid-19 بسعر التكلفة ، مما يعني أنها لن تسعى لتحقيق ربح.

ولكن قد يتعين أخذ اللقاح سنويًا - مثل لقاح الأنفلونزا - لإعطاء جرعة معززة حيث تقل المناعة.

إذا ظل مصل أكسفورد هو الأفضل ، أو الوحيد ، المرشح الذي أثبت فعاليته ، عندها يمكن للجامعة أن تربح مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.

قالت جامعة أكسفورد إن أي عائدات سيتم "إعادة استثمارها مباشرة في البحوث الطبية ، بما في ذلك التأهب لمواجهة الأوبئة ومركز أبحاث اللقاحات".

يخضع لقاح الجامعة حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم ، ويقول باحثوه إن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام ويتم طرحه بشكل جماعي بحلول ربيع عام 2021.