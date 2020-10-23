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منوعات

مئات الملايين| ماذا لو ثبت فعالية لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:29 م
صدى البلد
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أحمد شريف

ستجني جامعة أكسفورد مئات الملايين من الجنيهات إذا ثبت نجاح لقاح فيروس كورونا الجديد.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،  تفاوضت الجامعة المرموقة على تخفيض بنسبة 6 في المائة في أي عائدات تأتي لعلاج  من Covid-19 ، والتي تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا.


 أبرم الرؤساء في أكسفورد صفقة مع AstraZeneca - عملاق الأدوية في المملكة المتحدة الذي سيقوم بتصنيع وتوزيع اللقاح - لتجنب تكرار الأخطاء في الماضي. 


و في المرة الأخيرة التي أنقذت فيها الجامعة العالم من عدوى مميتة ، من خلال تطويرها للبنسلين في عام 1940 ، لم تكن ذكية بما يكفي لكسب المال منها.


 ووعدت AstraZeneca بتقديم أول 3 مليارات جرعة من لقاح Covid-19 بسعر التكلفة ، مما يعني أنها لن تسعى لتحقيق ربح.  


ولكن قد يتعين أخذ اللقاح سنويًا - مثل لقاح الأنفلونزا - لإعطاء جرعة معززة حيث تقل المناعة.


 إذا ظل مصل أكسفورد هو الأفضل ، أو الوحيد ، المرشح الذي أثبت فعاليته ، عندها يمكن للجامعة أن تربح مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.


 قالت جامعة أكسفورد إن أي عائدات سيتم "إعادة استثمارها مباشرة في البحوث الطبية ، بما في ذلك التأهب لمواجهة الأوبئة ومركز أبحاث اللقاحات".


 يخضع لقاح الجامعة حاليًا للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم ، ويقول باحثوه إن اللقاح قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام ويتم طرحه بشكل جماعي بحلول ربيع عام 2021.

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