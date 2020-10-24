AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتساب يطرح قريبا ميزة حماية قوية لـ أندرويد.. تعرف عليها

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:01 م
واتساب
واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يوفر تطبيق واتساب WhatsApp، بالفعل ميزات أمان لمستخدميه التي تتيح لهم قفل التطبيق باستخدام طرق مختلفة، حيث يتضمن أسهل شكل من أشكال الحماية مستشعر بصمات الأصابع، ولكن هناك آخر سهل الاستخدام، ولكنه غير متاح لمستخدمي هواتف أندرويد حاليا هو القفل باستخدام الوجه face unlock.

وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، تدرك الشركة المالكة لتطبيق واتساب أن بعض من مستخدميها يملكون هواتف ذكية لا تحتوي على مستشعر بصمة الأصابع، لذلك سيتعين على المالكين  الاعتماد على طرق أخرى لحماية محادثات واتساب WhatsApp الخاصة بهم.


وإذا كان هاتفك الأندرويد لا يدعم ميزة إلغاء القفل باستخدام قارئ بصمة الأصبع، فسيجلب إليك واتساب دعما لقفل بصمة الوجه والذي ستتمكن من استخدامه قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "WaBetaInfo " المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، أن فريق واتساب يعمل على تحديث جديد من خلال إصدار التطبيق على هواتف أندرويد، والذي والذي يضيف ميزتين مهمتين: الأولى هو القدرة على الانضمام إلى مكالمة جماعية حتى بعد أن فاتتك الدعوة الأولية.

والثانية: وهي الميزة الرئيسية والتي من المتوقع أن تصدر قريبا، هي ميزة دعم بصمة الزجه ضمن قائمة المقاييس الحيوية الجديدة والتي تظهر حاليا في الإصدار التجريبي من واتساب على هواتف أندرويد.

وتظهر لقطة الشاشة أن واتساب سيسمح للمستخدمين بالمصادقة باستخدام بصمة الأصبع أو الوجه لفتح التطبيق، حيث تم رصد الميزة الجديدة في إصدار واتساب على أجهزة أندرويد. 

Face unlock support coming soon to WhatsApp on Android

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتساب يضيف ميزة غريبة لـ WhatsApp Web.. إليك طريقة الاستخدام

لحماية رسائلك وصورك.. أفضل طرق لتشفير واتسآب

أفضل 5 ميزات قادمة لمستخدمي واتساب.. تعرف عليها

أبرزها اختفاء الصور.. 6 تغييرات كبيرة قادمة إلى واتساب.. تعرف عليها

5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: نرفض استخدام رموز الإسلام ومقدساته فى مضاربات رخيصة

ماكرون يدعو للإبلاغ عن أي محتوى يشجع على الإرهاب

بسبب إساءة ماكرون للإسلام.. احتجاجات أمام منزل السفير الفرنسي لدى إسرائيل

غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة

بعد الفوز على الوداد المغربي.. كهربا يوجه رسالة لـ محمود الخطيب

مفاجأة.. تناول هذا النوع من الدواء يقلل خطر الوفاة بكورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة