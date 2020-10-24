واتساب يطرح قريبا ميزة حماية قوية لـ أندرويد.. تعرف عليها

هواتف أندرويد حاليا هو القفل باستخدام الوجه face unlock. يوفر تطبيق واتساب WhatsApp ، بالفعل ميزات أمان لمستخدميه التي تتيح لهم قفل التطبيق باستخدام طرق مختلفة، حيث يتضمن أسهل شكل من أشكال الحماية مستشعر بصمات الأصابع، ولكن هناك آخر سهل الاستخدام، ولكنه غير متاح لمستخدميحاليا هو القفل باستخدام الوجه face unlock.





وبحسب ما ذكره موقع "phonearena" التقني، تدرك الشركة المالكة لتطبيق واتساب أن بعض من مستخدميها يملكون هواتف ذكية لا تحتوي على مستشعر بصمة الأصابع، لذلك سيتعين على المالكين الاعتماد على طرق أخرى لحماية محادثات واتساب WhatsApp الخاصة بهم.









وإذا كان هاتفك الأندرويد لا يدعم ميزة إلغاء القفل باستخدام قارئ بصمة الأصبع، فسيجلب إليك واتساب دعما لقفل بصمة الوجه والذي ستتمكن من استخدامه قريبا.





ووفقا لما ذكره موقع "WaBetaInfo " المتخصص في رصد ميزات واتساب التجريبية، أن فريق واتساب يعمل على تحديث جديد من خلال إصدار التطبيق على هواتف أندرويد، والذي والذي يضيف ميزتين مهمتين: الأولى هو القدرة على الانضمام إلى مكالمة جماعية حتى بعد أن فاتتك الدعوة الأولية.





والثانية: وهي الميزة الرئيسية والتي من المتوقع أن تصدر قريبا، هي ميزة دعم بصمة الزجه ضمن قائمة المقاييس الحيوية الجديدة والتي تظهر حاليا في الإصدار التجريبي من واتساب على هواتف أندرويد.





وتظهر لقطة الشاشة أن واتساب سيسمح للمستخدمين بالمصادقة باستخدام بصمة الأصبع أو الوجه لفتح التطبيق، حيث تم رصد الميزة الجديدة في إصدار واتساب على أجهزة أندرويد.







