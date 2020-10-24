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رياضة

مكاسب عديدة للأهلي بعد تخطي الوداد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  من حجز مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في مواجهة العودة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، وكان قد فاز في الذهاب بكازابلانكا بنتيجة 2-0.

فوز الأهلي شهد العديد من المكاسب على صعيد الأرقام نرصدها على النحو التالي: 
فوز الأهلي على حساب الوداد منح الفريق بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الـ13 في تاريخه، معززًا رقمه كأكثر الأندية الإفريقية حضورًا لنهائي البطولة الأكبر في القارة. 

رجح الفوز كفة الأهلي في تاريخ مواجهاته بالوداد المغربي في البطولات الإفريقية، بعدما التقى الفريقان في 10 مواجهات، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 4 مباريات وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات، فيما حقق الوداد الفوز في مواجهتين فقط، وبات أكثر الفرق المغربية تعرضًا للخسارة أمام الأهلي.

بات الوداد المغربي أكثر فرق المغرب استقبالًا للأهداف بأقدام لاعبي الأهلي، الذين سجلوا في شباك الوداد 13 هدفًا، وكان عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الفريق في شباك الوداد، فيما بات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الحالي صاحب آخر أهداف الأهلي.

لم يكتفِ الأهلي بتفوقه في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما نجح في رد اعتباره بالإطاحة بالوداد من نصف نهائي البطولة، وذلك بعد خسارة الفريق نهائي نسخة 2017.

مكاسب الأهلي لم تتوقف عند الفريق الأول للأهلي فقط، بعدما امتدت إلى المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، الذي نجح في كسر عقدة الوداد.

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