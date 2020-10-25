أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 4 خطوات لـ كتم صوت محادثات واتساب إلى الأبد.. وشاشات هواتف آيفون 12 أقوى 4 مرات





نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:





















بعد انستجرام .. محادثات واتسآب تدخل عالم التسوق الإلكترونى

تعمل شركة فيسبوك على تحويل تطبيقاتها المختلفة إلى أدوات للشراء والتسوق الإلكترونى المباشر، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية طلب المنتجات التى يريدونها مباشرة من نفس التطبيق، دون الدخول على كواقع أو تطبيقات أخرى ، حيث أدخلت فى تطبيق انستجرام عدد كبير من الميزات التى تسهل عملية الشراء الإلكترونى، وأعلنت أمس فيسبوك أنها ستتيح الشراء الإلكترونىفى تطبيق واتسآب WhatsApp وذلك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حوالي 50 مليون شركة و 175 مليون شخص .













بدلا من مغادرتها.. 4 خطوات فقط لـ كتم صوت محادثات واتساب إلى الأبد

أتاحت الشركة المالكة لتطبيق واتساب تحديثا جديدا يجلب خيار "دائما Always" ليحل محل خيار "عام واحد 1 Year" لكتم صوت المحادثات بدلا من مغادرة الدردشات الجماعية، حيث كان يتيح واتساب تعليق الدردشات الجماعية حسب ثلاثة اختيارات: هى 8 ساعات فقط أو تعليقها لمدة أسبوع أو سنة، وكان يعانى الكثير من المستخدمين من عدم معرفتهم القيام بتعليقيها لوقت أطول.











