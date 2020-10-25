أخبار العلوم والتكنولوجيا .. 4 خطوات لـ كتم صوت محادثات واتساب إلى الأبد.. وشاشات هواتف آيفون 12 أقوى 4 مرات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة كالآتي:
أجرى عددا من مقيمى الهواتف عدد من الاختبارات على هواتف آيفون 12 ، وتم طرح منها هاتفى iPhone 12 و iPhone 12 Pro ، حيث وجد المقيمون أن شاشات هواتف آيفون 12 تتفوق على شاشات هواتف iPhone 11 ، وذلك بفضل الخاصية الجديدة التى تتمتع بها هواتف آيفون 12 ، حيث تعتبر أنها كثر متانة بمقدار 4 أضعاف .
قامت شركة لينوفو بإضافة خيارات جديدة من المعالجات إلى أجهزةلاب توب الألعاب Legion Slim 7 ، والتى أطلقتها من قبل، حيث أصبحت الأجهزة متاحة بمعالجات AMD Ryzen 4000H .
شهد الإقبال على هواتف آيفون 12 فى الصين تراجعا كبيرا، وذلك على عكس السنوات السابقة، والتى كانت تمتلئ متاجر شركة آبل بها حيث يفضل عدد كبير من مستخدمى الهواتف الذكية فى الصين استخدام آيفون على معظم الهواتف الأخرى، فى الوقت الذى تشهد فيه الولايات المتحدة والصين صراعا تكنولوجيا هو الأكبر، حيث هددت الإدارة الأمريكية فى وقت سابق بحظر عدد من التطبيقات الصينية وعلى رأسها وى شات فيما أظهرت دراسة أن الصينيون مستعدون للتخلى عن هواتف آيفون فى مقابل حظر الولايات المتحدة للتطبيق .
تعمل شركة فيسبوك على تحويل تطبيقاتها المختلفة إلى أدوات للشراء والتسوق الإلكترونى المباشر، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية طلب المنتجات التى يريدونها مباشرة من نفس التطبيق، دون الدخول على كواقع أو تطبيقات أخرى ، حيث أدخلت فى تطبيق انستجرام عدد كبير من الميزات التى تسهل عملية الشراء الإلكترونى، وأعلنت أمس فيسبوك أنها ستتيح الشراء الإلكترونىفى تطبيق واتسآب WhatsApp وذلك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حوالي 50 مليون شركة و 175 مليون شخص .
يوفر تطبيق واتساب WhatsApp، بالفعل ميزات أمان لمستخدميه التي تتيح لهم قفل التطبيق باستخدام طرق مختلفة، حيث يتضمن أسهل شكل من أشكال الحماية مستشعر بصمات الأصابع، ولكن هناك آخر سهل الاستخدام، ولكنه غير متاح لمستخدمي هواتف أندرويد حاليا هو القفل باستخدام الوجه face unlock.
لم تنتظر شركة هواوي كثيرا بعد إعلان سلسلتها الجديدة ميت 40 Mate ، حيث كشفت يوم الخميس المنصرم عن أربع إصدارات جديدة ضمن تشكيلة ميت 40، والآن تعمل عملاقة التكنولوجيا الصينية على هاتف مطوي بشكل طولي على غرار Galaxy Z Fold 2 من سامسونج.
أتاحت الشركة المالكة لتطبيق واتساب تحديثا جديدا يجلب خيار "دائما Always" ليحل محل خيار "عام واحد 1 Year" لكتم صوت المحادثات بدلا من مغادرة الدردشات الجماعية، حيث كان يتيح واتساب تعليق الدردشات الجماعية حسب ثلاثة اختيارات: هى 8 ساعات فقط أو تعليقها لمدة أسبوع أو سنة، وكان يعانى الكثير من المستخدمين من عدم معرفتهم القيام بتعليقيها لوقت أطول.