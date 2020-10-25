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حوادث

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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جودت عيد - محمد زهير
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  آلية استعلام المواطنين عن لجانهم الانتخابية خلال إجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عبر موقعها الرسمى؛ للتسهيل عليهم في الوصول إلى لجان الاقتراع.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن لأى ناخب، الاستعلام عن مكان لجنته الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقمه في الكشوف الانتخابية، من خلال 3 وسائل.

أولًا: إما عبر موقع الهيئة الرسمى www.elections.eg ، وذلك من خلال إدخال رقمك القومي المكون من 14 رقمًا.

ثانيًا: إرسال رسالة قصيرة مُتضمنة الرقم القومي على هاتف رقم 5151.

ثالثا: الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.

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