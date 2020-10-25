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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام التصويت في ثاني أيام انتخابات النواب

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
رصد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحا، لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل أمس السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنعقد غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، وتعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم في تمام  الساعة الثانية ظهرًا، يشارك فيه المتابعون عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس».

وتنافس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال الانتخابات المقررة على مستوى الجمهورية حيث تضم القائمة الوطنية من أجل مصر 26 مرشحا من أعضاء التنسيقية، فضلا عن 6 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على 6 مقاعد بنظام الفردي.

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