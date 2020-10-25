سامح فايز: الجماعة الإرهابية تستغل الفقراء منذ قديم الأزل.. فيديو

قال سامح فايز، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن الجماعات الإرهابية تخوض حرب شائعات مع الدولة المصرية، وكل الدول التى انتهبت لخطورتها، مؤكدًا أن الحرب الآن تعتمد على بث الشائعات ومحاولة تضليل الناس.





وأضاف سامح فايز، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجماعة الإرهابية تستغل الفقراء منذ قديم الأزل، مشيرًا إلى أن هناك حربا خطيرة تحدث يجب الانتباه لها، منوهًا أن الإفلاس ظهر بشكل عام لدى الجماعات الإرهابية فى تخبط تصريحاتهم لدرجة انهم أصبحوا يعترفوا بممارسة العنف.





وتابع أنه قادة الجماعات الإرهابية أصبحوا يعترفون بسهولة بارتكابهم العنف، مؤكدًا أن هناك قوى على الأرض تعمل على بث الشائعات، واستغلال الفقراء للسيطرة عليهم.





وانطلقت صباح أمس السبت انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.





وتستمر الانتخابات في الداخل يومى السبت والأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.









وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.





وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



