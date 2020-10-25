منذ فتح لجان انتخابات النواب.. إقبال كثيف من المواطنين في أسوان

قام الناخبون بمحافظة أسوان مركز إدفو بالتوافد إلي مقار لجانهم الانتخابية في الصباح الباكر من اليوم الثاني لانتخابات النواب، حيث استشعر المواطنون أهمية المشاركة واختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب.





وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.





وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.