AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

منذ فتح لجان انتخابات النواب.. إقبال كثيف من المواطنين في أسوان

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 02:30 م
إقبال كثيف من المواطنين
إقبال كثيف من المواطنين في أسوان
Advertisements
أحمد أيمن
قام الناخبون بمحافظة أسوان مركز إدفو بالتوافد إلي مقار لجانهم الانتخابية في الصباح الباكر من اليوم الثاني لانتخابات النواب، حيث استشعر المواطنون أهمية المشاركة واختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 14 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية تتوافد على دعم مصر للإعلان عنها.. صور

بالقائمة والفردى.. كيف يصوت المواطن فى انتخابات النواب؟

راعي كنائس الوادي الجديد يدلي بصوته في لجنة مدرسة الأمل بالخارجة

محافظ الجيزة يتفقد لجنة الانتخابات بمعهد بحوث النباتات في الدقي

غرفة عمليات مستقبل وطن: تزايد طوابير الناخبين على لجان الانتخابات في الوادي الجديد

مسن يدلي بصوته في لجنته بالأقصر

ترشيحاتنا

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ميروحش هدر.. أم شهيد توجه رسالة مؤثرة للمصريين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

العشيق طلع خاين.. ميعاد غرامى انتهى بحفلة اغتصاب.. موظفة الخانكة: قلت لهم ارحمونى ولكنهم رفضوا

أطعمة تجعل شعرك يطول بجنون

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

AdvertisementS

التقرير الطبي لموظفة الخانكة: أصيبت بتهتك شديد نتيجة الاغتصاب الجماعي

سرقة أموال صيدليات رشدي والفؤاد والعزبي| والنيابة تحيل المتهمين للجنايات

6 نوفمبر.. شوبير يحسم الجدل: لا تأجيل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

اضغط هنا .. استعلم عن لجنتك فى انتخابات مجلس النواب

إيطاليا تشتعل بالمظاهرات.. اشتباكات بين الشرطة والفاشيين الجدد بسبب كورونا.. فيديو وصور

رئيس بنك C I B الجديد: الموقف جسيم ولا خوف على أموال المودعين

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

ماذا يقال عند سماع أذان العصر ؟.. بـ21 كلمة يغفر الله ما تقدم من ذنبك

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

مجانين تريند.. رد قاسٍ من شوبير على المشككين في بطولات الأهلي

إنشاء مستشفى عالمي لـ الأطفال ومراكز للأمراض المناعية والوراثية بمصر.. الصحة: تعاون كبير مع إيطاليا فى مجال الرعاية الصحية.. وروما تستعين بخبرات القاهرة فى مواجهة فيروس سي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثاني من مهرجان الجونة

بالشراشيب.. روجينا تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بـ مهرجان الجونة