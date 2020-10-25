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رياضة

نهائي الكونفيدرالية.. بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمي أمام نهضة بركان.. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:27 م
مباراة بيراميدز ضد
مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان
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محمد السعيد
تعرض فريق بيراميدز لظلم تحكيمي فادح خلال الشوط الاول من مباراة نهضة بركان التي تقام حاليا، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في نهائي بطولة الكونفيدرالية.


هدف تقدم نهضة بركان الذي سجله في الدقيقة 15 جاء من لمسة يد واضحة على محسن ياجور، إلا الحكم أليوم  نيانت والفار تغاضوا عنها.


كما تغاضي أليوم نيانت عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة.


ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه الأول عبدالله السعيد للفوز على نهضة بركان في مباراة اليوم، من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي "حديث العهد".


في المقابل  يتسلح فريق نهضة بركان بعاملي الأرض والخبرة، من أجل اقتناص اللقب من بيراميدز.


وتأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفيدرالية بعد الفوز على حوريا الغيني بهدفين دون رد، بينما صعد نهضة بركان على حساب حسنية أغادير.


كان نهضة بركان خسر نهائي الكونفيدرالية الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الجزاء، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1 - 1.


وحققت الفرق المصرية تفوقا كبيرا على الفرق المغربية هذا الموسم، حيث فاز الأهلي على الوداد 5 - 1 ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد بالدار البيضاء، في نفس الدور ايضا.


ويدير اللقاء الحكم الكاميروني أليوم نيانت، ويساعده  الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.


ويتولى مهمة طاقم عمل تقنية الفار، الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس.

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