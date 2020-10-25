نهائي الكونفيدرالية.. بيراميدز يتعرض لظلم تحكيمي أمام نهضة بركان.. فيديو





هدف تقدم نهضة بركان الذي سجله في الدقيقة 15 جاء من لمسة يد واضحة على محسن ياجور، إلا الحكم أليوم نيانت والفار تغاضوا عنها.









كما تغاضي أليوم نيانت عن طرد العربي ناجي لاعب نهضة بركان، بعد ضرب محمد فاروق بدون كرة.







