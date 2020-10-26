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تعليم

البحث العلمي تشارك في ورشة عمل لمناقشة تطبيق نموذج رعاية كبار السن

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مشاركتاها كشريك مصرى لبرنامج TEC-Med وورشة عمل تحت عنوان " مناقشة خطة عمل تطبيق نموذج الرعاية الإجتماعية لكبار السن"، وستقام الورشة يوم الثلاثاء القادم، وسيفتتح الورشة د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبحضور ممثلى الحكومة المصرية المعنيين بالمجال الصحى والاجتماعى لكبار السن وممثلين من منظمات المجتمع المدنى والبحث العلمى لمناقشة النسخة الأولى للنموذج المقترح في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتستهدف ورشة العمل استعراض ما تم فى المرحلة التمهيدية من مدة البرنامج بحيث تمت مراجعة كافة الدراسات والبرامج التي تمت في مصر والبلدان الشريكة في المشروع وكذلك القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق و وكرامة كبار السن و تحليل الفجوات في الانظمة المتاحة .. لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط
http://asrt.sci.eg/ar/index.php/news/item/955-2020-10-25-17-47-25

وتعد الرعاية الإجتماعية والصحية لكبار السن وبخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة ويفتقرون إلى الدعم اللازم من القضايا المهمة وذات أثر قوى فى كل المجتمعات العربية والأجنبية، مما قد يؤدي إلى عدم إدراجهم في الكثير من الاولويات والخطط التكنولوجية في كثير من البلدان وزيادة تهميشهم، وقد أظهرت دول البحر الأبيض المتوسط اتجاهات مشتركة من حيث إنخفاض الدعم الاجتماعي والحاجة إلى نماذج رعاية اجتماعية وأخلاقية مبتكرة ومستدامة.

وتستهدف ورشة العمل إستعراض ما تم فى المرحلة التمهيدية من مدة البرنامج بحيث تمت مراجعة كافة الدراسات والبرامج التي تمت في مصر والبلدان الشريكة في المشروع وكذلك القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق و وكرامة كبار السن و تحليل الفجوات في الانظمة المتاحة، و تم عمل النموذج الأولي المقترح  في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث وضع برنامج TEC-MED إطار عمل مبتكر وفعال من حيث الرعاية الاجتماعية والأخلاقية، كما سيتم تصميم نموذج جديد لدعم التعاون والشراكة بين المؤسسات العامة والجهات الفاعلة في مجال الرعاية الاجتماعية ، وذلك من خلال  ستة دراسات تجريبية في البلدان المشاركة لاختبار النموذج والتحقق من صحته بإشراك المؤسسات الاجتماعية والمواطنين والإدارات العامة.

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وبحسب الإطار الموضوع من جانب برنامج TEC-MED لتنفيذ هذا النموذج للرعاية الإجتماعية سيستفيد من هذا النموذج كلا من المسنون المعالون او المصابون بأمراض مزمنة بالاضافة الي المعرضون للوباء العالمي كوفيد 19 ويفتقرون إلى الدعم اللازم، والعاملون في مجالات الرعاية ذات الصلة مثل الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية الذين يقدمون المساعدة لكبار السن الخدمات الاجتماعية العامة.

ويعد برنامج TEC-MED (Development of a Transcultural social-ethical-care model for dependent population in Mediterranean basin) أحد البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبى ، وهو برنامج لتطوير نموذج الرعاية الاجتماعية والأخلاقية عبر الثقافات للسكان المحتاجين للإعالة في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويضم خمس دول مشاركة وهى مصر، أسبانيا، إيطاليا، اليونان ، تونس ، ولبنان.

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