أفضل 5 ألعاب مجانية لهواتف أندرويد.. فيديو

1- لعبة ARK: Survival Evolved

وهى لعبة شهيرة تدور حول جمع الأسلحة وبناء القواعد والأماكن المحصنة لتفادى هجمات الأعداء، ويجب عليك التحالف مع عدد كبير من اللاعبين حتى يمكنك هزيمة الاعداء.

وهى لعبة شهيرة تدور حول جمع الأسلحة وبناء القواعد والأماكن المحصنة لتفادى هجمات الأعداء، ويجب عليك التحالف مع عدد كبير من اللاعبين حتى يمكنك هزيمة الاعداء.

هى لعبة مغامرات تعتمد على الحرب بسلاح الآر بى جيه، حيث ينتهي الأمر باللاعبين الذين تقطعت بهم السبل على كوكب غريب، ويجب عليهم بناء قواعد جديدة وترويض المخلوقات الجديدة فى الكوكب والسيطرة عليها.

هى لعبة مغامرات تعتمد على الحرب بسلاح الآر بى جيه، حيث ينتهي الأمر باللاعبين الذين تقطعت بهم السبل على كوكب غريب، ويجب عليهم بناء قواعد جديدة وترويض المخلوقات الجديدة فى الكوكب والسيطرة عليها.

3- لعبة Gangster Vegas: World of Crime





تقوم اللعبة على السيطرة على مدينة ما وإخضاعها للسيطرة وهزيمة اللاعبين الآخرين أثناء إكمال مهام اللعبة، بالإضافة إلى المهمات الجانبية التى ستظهر للاعبين فى كل مرحلة.





4- لعبة Paladins



