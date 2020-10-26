أفضل 5 ألعاب مجانية لهواتف أندرويد.. فيديو

يتميز متجر تطبيقات جوجل بلاى باحتوائه على الكثير من الألعاب المجانية على هواتف أندرويد، التى تتضمن الكثير من المغامرات، كما تتميز بأن كثير منها يعتبر ألعاب خفيفة لا تشغل مساحة كبيرة من المساحة الداخلية للهاتف، كما انها مسلية للغاية وقت الفراغ ولا ترهق البطارية عند تشغيلها لوقت طويل، وذكر موقع Android Authority أفضل 5 تطبيقات للالعاب المجانية:
1- لعبة ARK: Survival Evolved
هي لعبة مغامرة عالمية يحاول فيها اللاعبون البقاء على قيد الحياة والعيش إلى جانب الديناصورات، حيث يمكن للاعبين بناء قواعد ، وترويض الديناصورات المختلفة لأهدافهم الخاصة ،كما أنه يمكن اللعب مع أو ضد اللاعبين الآخرين.
2 - لعبة Baldur’s Gate
وهى لعبة شهيرة تدور حول جمع الأسلحة وبناء القواعد والأماكن المحصنة لتفادى هجمات الأعداء، ويجب عليك التحالف مع عدد كبير من اللاعبين حتى يمكنك هزيمة الاعداء.
3- لعبة Crashlands
هى لعبة مغامرات تعتمد على الحرب بسلاح الآر بى جيه، حيث ينتهي الأمر باللاعبين الذين تقطعت بهم السبل على كوكب غريب، ويجب عليهم بناء قواعد جديدة وترويض المخلوقات الجديدة فى الكوكب والسيطرة عليها.
3- لعبة Gangster Vegas: World of Crime
تقوم اللعبة على السيطرة على مدينة ما وإخضاعها للسيطرة وهزيمة اللاعبين الآخرين أثناء إكمال مهام اللعبة، بالإضافة إلى المهمات الجانبية التى ستظهر للاعبين فى كل مرحلة.
4- لعبة Paladins
وهى لعبة خيالية تدور احداثها فى القرون الوسطى ، وتحتوى اللعبة على عدد كبير من الخرائط والاسلحة كما تشمل العديد من المراحل والمواقع بدءا من العصر الجليدى كما تشمل اللعبة العديد من الشخصيات المختلفة والتى يمكنك اختيارها أثناء اللعب بشكل مجانى أيضا.