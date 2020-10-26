بآلاف الدولارات| أسعار مذهلة لإطلالات النجمات في مهرجان الجونة

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ومن جانب آخر أثارت بعض الإطلالات جدلا بسبب أسعارها سواء الزهيدة أو المبالغ فيها، ارتدت زوجة احمد السقا فستانا طويلا باللون البينك ونسقت معه جاكيت أسود طويلا ما منحها إطلالة غريبة، وقد حملت إطلالة زوجة أحمد السقا توقيع دار الأزياء العالمية Christopher Kane، فيما بلغ سعر التصميم 1850 دولارا أمريكيا، بينما بعد الخصم 555 دولارا، أي ما يقرب من 8 آلاف جنيه مصري.

بينما خطفت المذيعة ريا أبي راشد الانظار بفساتين جذابة، مرتدية في حفل الافتتاح فستانا باللون الأخضر من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد و بلغ سعره 9450 دولارا، كما ظهرت ثاني يوم من فعاليات المهرجان بفستان باللون الأسود من دار الأزياء العالمية Valentino، ووصل ثمنه 18 ألف دولار أمريكى.





تألقت كل من لجين عمران و أسيل عمران بفستاين أنيقة أتسمت باللون الأحمر، وكان فستان أسيل من دار الأزياء Max Mara و بلغت قيمته 1790 دولارا، بينما كانت تكلفة وصلت تكلفة فستان شقيقتها 12 ألف درهم إمارتي.





وظهرت نسرين طافش في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بفستان باللون الموف من توقيع المصممة نجاة السعيد ووصل سعر التصميم إلي 2399 درهما إمارتيا، بينما تألقت في فعاليات المهرجان بفستان بسيط و أنيق من مصممة الأزياء زينة زكي و بلغ 2500 درهم أمارتي.