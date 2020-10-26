الأبيض والأسود يسيطران على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

سيطر اللونان الأبيض والأسود على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الـرابعة، حيث اختارت العديد من النجمات اللونين لإطلالتهن خلال مشاركتهن في فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المهرجان ، وجمع البعض بين اللونين فى إطلالة واحدة. ، وجمع البعض بين اللونين فى إطلالة واحدة.



وخطفت نجمات الفن في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الأنظار بإطلالاتهن التي سيطر على أغلبها اللونان الأبيض والأسود، حيث ظهرت الفنانة لبلبة بفستان أسود قصير للغاية اتسم بالكرانيش وببعض التطريزات البسيطة.





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وارتدت بشرى فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة جمع بين اللونين الأبيض والأسود، مما كشف عن قوامها رشيق، فيما تألقت كل من علا رشدي وبسنت شوقي وهدى الأتربي وإنجي علي بتصميمات مختلفة باللون الأبيض.





وفاجأت الفنانة روجينا الجمهور بفستان أنيق وجذاب كعادتها، حيث ظهرت بفستان طويل أتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و جمع التصميم بين اللون الأبيض و الأسود .





وعلى الرغم من اعتماد الكثير من النجمات على اللونين الأبيض والأسود، إلا أن الكثير منهن تألقن بمجموعة متنوعة وجذابة من التصميمات والألوان الأخرى.





وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة،قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على المشاركة فى المهرجان، الذى يقام فى الجونة فى الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر.

وتسابقت الفنانات على الظهور بشكل ملفت وجذاب على السجادة الحمراء، من خلال أزيائهن التى تنوعت ما بين الفساتين القصيرة والطويلة والقصات المختلفة، وأستطاعت البعض منهن إثارة اهتمام المتابعين بالفعل بإطلالات وفساتين خطفت أنظارهم.



وإليكم أبرز إطلالات المشاهير في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي....



