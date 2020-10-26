مشروب يشفيك من الامراض ويعالج للضغط المرتفع

عندما يتعلق الأمر بالمشروبات الصحية قد يكون شاي البصل آخر ما يخطر ببالك، ربما لم تسمع من قبل عن هذا المشروب، فهو أحد أفضل أنواع الشاي التي تعزز المناعة والتي يمكنك صنعها بنفسك، فعندما نتحدث عن تعزيز المناعة، ننتقل على الفور إلى الكركم والريحان والزنجبيل، هذه فعالة جدا، بلا شك، لكن شاي البصل خيار غير مستكشف نسبيًا، ويمكن أن يقدم فوائد صحية مذهلة أيضًا، ويمكن أن يوفر الحماية من نزلات البرد والسعال ويزيد من مستويات الطاقة لديك، وسيساعدك تناول الطعام بانتظام أيضًا على تنظيم مستويات ضغط الدم لديك.
الفوائد الصحية لشاي البصل:
من السهل جدًا صنع شاي البصل ولا يستغرق تحضير الكوب سوى بضع دقائق، لكنه مشروب قوي يمكن أن يخلصك من العديد من الأمراض.
يوفر الحماية من نزلات البرد:
في أشهر الشتاء الباردة ، يمكن أن يكون كوب من هذا المشروب علاجيًا. البرد والسعال من الأمراض الشائعة في الشتاء. يمكن أن يوفر هذا الشاي الحماية من هذه الأمراض عن طريق تعزيز مضادات الأكسدة في الدم ، مما يقوي مناعتك. يحتوي البصل على مركبات قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على البرد والسعال والإنفلونزا.
يساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم:
البصل مصدر غني من مركبات الفلافونويد تسمى كيرسيتين، يمكن أن يساعدك هذا المركب في التحكم في مستوى الكوليسترول لديك . يقوم بذلك عن طريق تعزيز إنتاج الكولسترول الجيد ويقلل من الكوليسترول السيئ في الجسم. وهذا بدوره سيضمن لك التمتع بصحة قلب جيدة أيضًا. تناول كوبًا أو كوبين من هذا المشروب يوميًا للحصول على أفضل النتائج.
يمكنه الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة
شاي البصل مفيد أيضًا لمرضى السكري . تقول دراسة في مجلة The Journal of Medicinal Food أن البصل يميل إلى تقليل مخاطر ارتفاع السكر في الدم . تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة في تقليل أعراض مرض السكري.
إنه جيد للجهاز الهضمي
يعتبر البصل أيضًا مصدرًا جيدًا للأنولين، وهو مفيد لصحة الأمعاء، إن تناول شاي البصل بانتظام سيحافظ على صحة أمعائك ويحافظ على أمراض مثل عسر الهضم والإمساك والانتفاخ.
سوف تنام بشكل أفضل
كوب واحد من شاي البصل يوميًا يساعدك على النوم بشكل أفضل. يحتوي البصل على L-tryptophan ، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية، وهو مهدئ طبيعي، كما أنه يساعد في تقليل مستويات التوتر ، والذي بدوره يساعدك على النوم بشكل أفضل.
إنه جيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم هو سبب العديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، يساعد الفلافونول والكيرسيتين الموجودان في شاي البصل على التحكم في ضغط الدم، يساعد الكبريت الموجود في هذا الطعام على تمييع الدم. هذا يمنع تكون جلطات الدم.
كيف تصنع شاي البصل
اغلي كوب ونصف من الماء. أضف بصلة واحدة مفرومة ، 2 إلى 3 فصوص من الثوم المهروس وورقة الغار إلى الماء المغلي، ويُغلى لبعض الوقت حتى يتغير لون الماء إلى لون أعمق. يصفى ويخرج في فنجان. أضف القليل من العسل ومسحوق القرفة حسب الرغبة، يمكنك أيضًا إضافة القليل من القرفة عند غلي الماء، أضف اندفاعة من عصير الليمون لإثراء الذوق، احصل على هذا كل صباح على معدة فارغة للحصول على أفضل النتائج. يمكنك أيضًا تناول كوب آخر في المساء.