مشروب يشفيك من الامراض ويعالج للضغط المرتفع

يمكنه الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة

شاي البصل مفيد أيضًا لمرضى السكري . تقول دراسة في مجلة The Journal of Medicinal Food أن البصل يميل إلى تقليل مخاطر ارتفاع السكر في الدم . تساعد خصائصه المضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة في تقليل أعراض مرض السكري.

إنه جيد للجهاز الهضمي

يعتبر البصل أيضًا مصدرًا جيدًا للأنولين، وهو مفيد لصحة الأمعاء، إن تناول شاي البصل بانتظام سيحافظ على صحة أمعائك ويحافظ على أمراض مثل عسر الهضم والإمساك والانتفاخ.





سوف تنام بشكل أفضل





كوب واحد من شاي البصل يوميًا يساعدك على النوم بشكل أفضل. يحتوي البصل على L-tryptophan ، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية، وهو مهدئ طبيعي، كما أنه يساعد في تقليل مستويات التوتر ، والذي بدوره يساعدك على النوم بشكل أفضل.





إنه جيد لمرضى ارتفاع ضغط الدم





ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم هو سبب العديد من مشاكل القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية، يساعد الفلافونول والكيرسيتين الموجودان في شاي البصل على التحكم في ضغط الدم، يساعد الكبريت الموجود في هذا الطعام على تمييع الدم. هذا يمنع تكون جلطات الدم.





كيف تصنع شاي البصل



