مؤشرات أولية.. ننشر أسماء مرشحي جولة الإعادة في انتخابات النواب بـ طما وطهطا وجهينة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الرابعة والتي تضم مراكز طما وطهطا وجهينة ومقرها مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، صباح اليوم، الاثنين، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات.





وفيما يلي أسماء الـ 6 مرشحين الذين حصلوا على أعلى الأصوات، ويتنافسون في جولة الإعادة على الثلاث مقاعد المخصصين للدائرة.





1 - مصطفى سيد محمد سالم 31832 صوتا.

2 - إبراهيم محمد محمد محمد خليفة أبو دوح 30500 صوت.

3 - إيهاب محمد عبدالعزيز عبداللاه 28326 صوتا.

4 - نشأت فؤاد عباس بخيت 23116 صوتا.

5 - مصطفى حسين عبدالرحمن إبراهيم 21610 أصوات.