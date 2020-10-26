مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسوان

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسوان / العلاقى جنوب شرق المدينة.





وكانت قد تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان ، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 20 بطريق العلاقى – أسوان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.





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وقد انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث حيث تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.











وكان قد تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان.

حيث تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة".





وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين تصادم سيارة ودراجة نارية وهو ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى إدفو المركزى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.





وتم تحرير محضر شرطى بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتعرف على ملابسات الحادث.