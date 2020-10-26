مرتبط بظهور الحياة وتطورها.. تفاصيل اكتشاف جديد ومثير لـ ناسا بالقمر

رصدت الوكالة أجرام ومجرات وكواكب المجموعة الشمسية بعيدًا عن تأثيرات الطبقة المعروفة باسم "ستراتوسفير" في المجال الجوي للأرض . أعلنت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء عن تفاصيل اكتشاف جديد على سطح القمر له علاقة بظهور الحياة وتطورها على سطح الأرض، حيث

ووفقًا لصحيفة " الاندبندنت" البريطانية التقطت الوكالة من خلال مركبة الفضاء «Osiris-Rex» صورًا لصخور محطة وعينات داخل أذرعها الألية ستبحث فيه بالتأكيد عند نقلها إلى الأرض، كما تعمل الآن على منعها من السقوط في الفضاء.









فرق المهمة ستتخطى فرصتها لقياس كمية المواد التي جمعتها كما هو مخطط لها في الأصل وتنتقل إلى مرحلة التخزين للعينات في مكان آمن داخل المركبة الفضائية. وصرح توماس زوربوشن ، المدير المساعد للعلوم في ناسا، للصحفيين بأن





و لن تعرف ناسا كمية المواد التي جمعتها حتى عودة عينة الكبسولة في عام 2023، كما أدي استكشاف الأخطاء وإصلاحها أيضًا إلى تخلي قادة البعثة عن أي فرص أخرى لإعادة محاولة التجميع والالتزام ببدء عودة المركبة الفضائية إلى الأرض في مارس المقبل.



