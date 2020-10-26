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فن

من داخل مزرعة.. ريهام أيمن تبهر الجمهور في أحدث إطلالة لها مع ابنتها.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:52 م
ريهام ايمن و ابنتها
ريهام ايمن و ابنتها
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام أيمن في الصور داخل مزرعة مع ابنتها وهي تمسك بأرنب وحمام  وعلقت قائلة: "Today in an album".

وجاءت التعليقات علي الصور كالتالي:
- احنا بناكل الأرانب
- قمرين بجد
- شكلك بجنن
-ازاي جايلك قلب 
-انا بخاااف منهم

وتركت ريهام أيمن خلال إطلالتها شعرها البنى القصير بطريقة جذابة لتبرز ملامح وجهها.
كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامى إمام.

يُذكر أن ريهام أيمن بدأت مسيرتها الفنية وهي لا تزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق (فيروس) الغنائي والذى يضم ثلاث فتيات، أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، حيث رشحها لتعمل في مسلسل (محمود المصري) عام 2004، لتتوالى أعمالها بعد ذلك في التليفزيون والتي من أبرزها (حبيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات)، بينما في السينما شاركت في عدة أفلام منها (صرخة نملة، دكان شحاتة)

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