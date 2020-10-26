بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية المواجهة المرتقبة بين الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها الأحد المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات

إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا لحسم الطرف الثانى للمباراة النهائية، بعد أن استطاع الأهلى حجز مقعد بها بالتغلب على الوداد المغربي.



ويفاضل الاتحاد الإفريقي فى الوقت الحالى بين الرباعي الجامبي باكارى جاساما والسنغالى نداى والجزائرى مصطفى غربال والإثيوبي باملاك تيسيما لتعيين أحدهما لإدارة المباراة المرتقبة بين الزمالك والرجاء والتى من المتوقع أن تكون قوية بين الطرفين فى ظل امتلاكهما عدد كبير من اللاعبين المميزين.



وكان الكاميرونى أليوم نيانت أدار مباراة الذهاب والتى نجح خلالها الزمالك فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء بهدف دون رد .



يذكر أن الكاف قرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء والتى كانت من المقرر خوضها السبت الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا بين صفوف الرجاء المغربي .