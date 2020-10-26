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حوادث

ضبط طرفي مشاجرة بين ولى أمر وصاحب مدرسة بالقاهرة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 05:51 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمن مشاجرة أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بين ولى أمر لـ 4 طلاب بالمدرسة، ومالك المدرسة المشار إليها على إثر خلافات بينهما حول مصاريف المدرسة، تعدى خلالها كلًا منهما على الآخر بالضرب بالأيدى، نتج عن ذلك إصابة "ولى الأمر" بكدمات متفرقة بالجسم.

وفى وقت لاحق حضر للقسم المشار إليه نجل مالك المدرسة وقرر بتضرره من ولى الأمر لقيامه بالاستعانة بنجله وبعض أصدقائه وقيامهم بإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وكسر الزجاج الأمامى والاستيلاء منها على مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة "7 أشخاص" وضبط بحوزة أحدهم "طبنجة صوت" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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