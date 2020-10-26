بخل التفاح .. 5 وصفات لعلاج مشاكل البشرة

يمتلك خل التفاح العديد من الخصائص الطبية الرائعة التى تجعله منتجا لا مثيل له في العناية بالبشرة وتطهيرها من اي مواد ضارة أو ميكروبات ويعالج اكثر مشكلاتها انتشارا وشيوعا.





عرض موقع "food.ndtv" اهم فوائد خل التفاح للبشرة وكيفية استخدام كل منها :





1. يمنع حب الشباب والبثور

إذا كنت تعاني من عنيدة حب الشباب و البثور ، ثم إبقاء زجاجة خل التفاح مفيد. بفضل مادته المضادة للبكتيريا والفطريات ، يساعد خل التفاح في الحفاظ على مسام بشرتك خالية من البكتيريا والزيوت والغبار.





كيف تستعمل:

اخلطي خل التفاح الخام وغير المصفى مع الماء المصفى في وعاء.

انقعي قطعة قطن في المحلول وضعيها على الجلد المصاب.

اتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله بالماء الدافئ.

أعد تطبيقه عدة مرات يوميًا لبضعة أيام لرؤية النتيجة.





من المعروف أن خل التفاح يعالج حروق الشمس . يساعد على تهدئة الألم وتسريع عملية ايف تستعمل:

اخلطي نصف كوب من خل التفاح مع 4 أكواب من الماء.

اغمس قطعة قماش مع المحلول وضعها على الجلد المصاب بحروق الشمس.

تدليكه لفترة من الوقت.

كرر هذا عدة مرات يوميًا لبضعة أيام حتى تتحسن حالتك.

3. تهدئة وتقشير البشرة

سوف يهدئ خل التفاح بشرتك ويتركها ناعمة ونضرة. يزيل حمض ألفا هيدروكسيل خلايا الجلد الميتة ويكشف عن خلايا جلد جديدة صحية.





كيف تستعمل:

صب بعض خل التفاح في حوض الاستحمام بالماء الدافئ.

ابق هناك لمدة 15-20 دقيقة.

اسمح للحمض الواقي بالنقع في بشرتك.

اتبع هذا الروتين للحفاظ على مستويات الأس الهيدروجيني لبشرتك.





4. تونر الجلد

خل التفاح له خصائص قابضة تساعد في زيادة تدفق الدم إلى الجلد وتقليل المسام ، وهو علاج رائع لمن لديهم بشرة دهنية . كما أنه ينظم مستوى الأس الهيدروجيني لبشرتك.





كيف تستعمل:

اخلطي خل التفاح مع الماء المصفى. يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري أيضًا.

ضعي المحلول على بشرتك باستخدام كرة قطنية.

اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.

يمكنك استخدامه مرة أو مرتين في اليوم حسب حاجتك.





5. يزيل بقع الشيخوخة ويحارب التجاعيد

يحتوي خل التفاح على أحماض ألفا هيدروكسيل التي تساعد في إزالة الجلد الميت وإظهار بشرة صحية ومتوهجة. ليس ذلك فحسب ، فخل التفاح يساعد أيضًا في إزالة البقع العمرية ويقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد



