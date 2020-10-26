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مرأة

بالبدلة.. ريا أبي راشد فى إطلالة ساحرة بمهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 11:52 م
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
حضرت االإعلامية ريا أبي راشد رابع أيام مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة ساحرة وعصرية عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.


وظهرت ريا أبي راشد مرتدية بدلة باللون الاسود مكونة من بنطال طويل باللون الأسود، وعليه جاكيت باللون الأسود بأكمام طويلة، وتحتها قميص باللون الأبيض، وقامت بوضع ربطة باللون الأسود حول ياقة القميص، واختارت عليه صندل باللون الأبيض على يديها.

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا على ظهرها بشكل  انسيابي وناعم،  وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بوضع الماكياج، واختارت وضع اللون الكشمير كـ أحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

واكتفت ريا أبي راشد بارتداء  الإكسسوارات باختيار قرطين ناعمين باللون افشي لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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