بالبدلة.. ريا أبي راشد فى إطلالة ساحرة بمهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

وظهرت

مرتدية بدلة باللون الاسود مكونة من بنطال طويل باللون الأسود، وعليه جاكيت باللون الأسود بأكمام طويلة، وتحتها قميص باللون الأبيض، وقامت بوضع ربطة باللون الأسود حول ياقة القميص، واختارت عليه صندل باللون الأبيض على يديها.