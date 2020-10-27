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رياضة

حسني عبد ربه: لا غنى عن طارق حامد في الزمالك

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:05 ص
طارق حامد
طارق حامد
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حسام الحارتي
أثنى حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق على طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك؛ مشددا على أنه لا غنى عنه في الفريق.

وقال حسني عبد ربه في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة " النهار": "طارق حامد لاعب رائع وكبير وجميع اللاعبين يعتمدون عليه في الملعب بشكل كبير".

أضاف: "طارق حامد هو اللاعب الوحيد الذي لا غنى عنه في الزمالك في الجيل الحالي".

وتطرق للحديث عن مواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم قائلا: "حذاري أن يعتمد الزمالك على نتيجة لقاء الذهاب في الفريق لم يتأهل بعد للنهائي ويجب أن يلعب بنفس التركيز في لقاء الإياب حتى يصعد".

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