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مقدر زعل جمهور الأهلي.. أول تعليق لـ رمضان صبحي بعد رحيله إلى بيراميدز

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد حليم قنديل
علق اللاعب رمضان صبحي، على رحيله من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز، قائلا "انا طبعا مقدر زعل جمهور الأهلي من انتقالي من الأهلي إلى بيراميدز".

وأضاف «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه بعد انضمامه للنادي الأهلي وبعد فترة وجيزة، احترف في الخارج ولكن في اخر ٦ أشهر تم إصابته ليعود مرة أخري إلي النادي الأهلي.

وتابع رمضان صبحي، أنه بعد فترة إصابته وغيابه عن الملعب في ١٢ ماتش تقريبا، فكر في ذهابه إلى الخارج والاحتراف في أي نادي.

وأوضح رمضان صبحي، أنه بعد خسارة النادي الأهلي من الترجي، شعر بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة قام بالاتصال على حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهما العودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى.

وأشار إلى أن هو من طلب بنفسه العودة إلي النادي الأهلي في الفترة السابقة بسبب حبه الكبير للنادي، موضحا أنه عندما رأي هزيمة النادي الأهلي من الترجي كان يريد مساعدة النادي والنهوض به باي طريقة.

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