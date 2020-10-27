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توك شو

انهرت تماما.. رمضان صبحي يعلق على هزيمة الأهلي من الترجي في نهائي إفريقيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:37 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد حليم قنديل
قال اللاعب رمضان صبحي، إن خسارة النادي الأهلي من الترجي التونسي في نهائي أفريقيا جعلتني انهار تماما واريد العودة مرة أخري إلى النادي الأهلي.

وأضاف «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه بعد مفاوضات مع النادي الاهلي دامت لفترة ليست كبيرة؛ تمت عودته مرة أخرى إلى النادي، وقام الخطيب بالاتصال به لإبلاغه بذلك .

وتابع رمضان صبحي، أن النادي الأهلي دفع أموالا ليست بقليلة لعودته إليه، وفي المقابل أيضا تم دفع إجر له ليس بقليل، مشيرا إلى أن النادي لم يتوقع منه أداء جيدا خلال الـ٦ أشهر الأولى من عودته للنادي.

وأوضح رمضان صبحي، أنه بعد خسارة النادي الأهلي من الترجي، شعرت بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة اتصلت علي حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهما العودة إلي النادي الأهلي مرة أخري.

وأشار إلى أن هو من طلب بنفسه العودة إلي النادي الأهلي في الفترة السابقة بسبب حبه الكبير للنادي، موضحا أنه عندما رأي هزيمة النادي الاهلي من الترجي كان يريد مساعدة النادي والنهوض به بأي طريقة.

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