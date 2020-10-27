انهرت تماما.. رمضان صبحي يعلق على هزيمة الأهلي من الترجي في نهائي إفريقيا

قال اللاعب رمضان صبحي، إن خسارة النادي الأهلي من الترجي التونسي في نهائي أفريقيا جعلتني انهار تماما واريد العودة مرة أخري إلى النادي الأهلي.





وأضاف «صبحي» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه بعد مفاوضات مع النادي الاهلي دامت لفترة ليست كبيرة؛ تمت عودته مرة أخرى إلى النادي، وقام الخطيب بالاتصال به لإبلاغه بذلك .





وتابع رمضان صبحي، أن النادي الأهلي دفع أموالا ليست بقليلة لعودته إليه، وفي المقابل أيضا تم دفع إجر له ليس بقليل، مشيرا إلى أن النادي لم يتوقع منه أداء جيدا خلال الـ٦ أشهر الأولى من عودته للنادي.





وأوضح رمضان صبحي، أنه بعد خسارة النادي الأهلي من الترجي، شعرت بالاستياء، وبعد هذه الهزيمة اتصلت علي حسام غالي ومحمد فضل وطلب منهما العودة إلي النادي الأهلي مرة أخري.



