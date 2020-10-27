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منوعات

في متناول الجميع.. دواء شهير يقلل من خطورة كورونا وينجي من الموت

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
نحو 10 أشهر ويجري الأطباء خلف الأدوية والعقاقير التي يمكنها أن تقلل من خطر فيروس كورونا المستجد كي تقلل من شدة الإعياء الناتجة عن الفيروس القاتل، وتوصلت دراسة أخيرة إلى أن تناول الأسبرين قد يقلل من خطر إصابة مرضى فيروس كورونا في المستشفى بأمراض خطيرة أو الموت.

ووجد الباحثون أن تناول حبة يومية؛ يمكن أن يقلل من احتمالية دخولك إلى وحدة العناية المركزة أو وضعها على جهاز التنفس الصناعي بنسبة تزيد عن 40 بالمائة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بالإضافة إلى ذلك ، فهو يقلل من خطر الوفاة من العدوى بمقدار النصف تقريبًا، كما يقول الفريق من كلية الطب بجامعة ميريلاند (UMSOM) ، إن النتائج هي " تفاؤل حذر'' بشأن فعالية هذا الدواء السهل الذي يمكن الوصول إليه للمساعدة في منع المضاعفات الشديدة.

فيما قال القائم بالدراسة الدكتور "جوناثان تشاو" الأستاذ المساعد في علم التخدير في UMSOM: "هذه نتيجة مهمة يجب تأكيدها من خلال تجربة سريرية عشوائية"، وإذا تم تأكيد النتائج التي توصلنا إليها؛ فستجعل الأسبرين أول دواء متاح على نطاق واسع بدون وصفة طبية لتقليل الوفيات بين مرضى كوفيد -19

وقد نظر الفريق في السجلات الطبية لـ 412 مريضًا من COVID-19 تم علاجهم في المركز الطبي بجامعة ميريلاند في بالتيمور وثلاثة مستشفيات أخرى، وتوصلوا إلى أن أولئك الذين استخدموا الأسبرين يوميًا قللوا من خطر دخول وحدة العناية المركزة بنسبة 43 بالمائة وقللوا من خطر التعرض لجهاز التنفس الصناعي بنسبة 44 بالمائة.

كما أظهرت النتائج أن الأهم من ذلك، أن الأسبرين قلل من خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47 بالمائة مقارنة بمن لم يتناولوا الأسبرين.

وقد يزيد فيروس كورونا من خطر الإصابة بجلطات دموية خطيرة ومميتة في كثير من الأحيان، ويمكن أن تتكون في القلب والرئتين والأوعية الدموية، ومع ذلك ، فإن استخدام الأسبرين يتداخل مع كيفية تجلط الدم ، وهو ما يعتقد الفريق أنه سبب وجود العديد من الفوائد للأدوية لأولئك المصابين بـ COVID-19.

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