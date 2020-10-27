AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تداعيات زلزال الأهلي.. الوداد المغربي يعلن رحيل "العميد" إبراهيم النقاش

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:17 م
إبراهيم النقاش
إبراهيم النقاش
Advertisements
يسري غازي - محمد السعيد
أعلن نادي الوداد المغربي رحيل إبراهيم النقاش الملقب بـ " العميد" عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكتب نادي الوداد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائلا: "على أثر انتهاء العقد الاحترافي الذي كان يربط اللاعب بنادي الوداد الرياضي، يتقدم السيد الرئيس سعيد الناصري، باسمه و نيابة عن جميع مكونات النادي و الجماهير، بشكره الخاص للاعب إبراهيم النقاش، متمنيا له مسيرة موفقة في مساره المهني".


وتابع البيان:" كما يعبر نادي الوداد الرياضي عن تقديره الكبير للاعب إبراهيم النقاش، لما أبان عنه من التزام و تفان في أداء مهامه، بما فيها حمل شارة العميد لمباريات عديدة، طبعت مسارا حافلا بالألقاب والإنجازات.


وأضاف البيان:" إذ يتقدم نادي الوداد الرياضي بأحر تمنياته للاعب ابراهيم النقاش، فإنه يؤكد أن أبوابه ستظل دائما مفتوحة في وجهه و أن ذاكرة النادي تحفظ له مكانة خاصة كما في قلوب جميع مكونات الوداد الرياضي".


يذكر أن فريق الوداد ودع دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي، من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.


ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، في المباراة النهائية، يوم 6 نوفمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة الأهلي.. جماهير الوداد تهاجم إدارة النادي بعد إصابة 5 لاعبين جدد بكورونا

سفير مصر في المغرب يكشف سر رحيل جاريدو عن قيادة الوداد

بعد بن شرقي وأوناجم.. انتقال بانون لـ الأهلي يفجر ثورة غضب في المغرب

أخبار الرياضة.. بيراميدز يخطف محمد إبراهيم.. الزمالك يبيع فرجانى ساسي.. عودة الحضري للملاعب

الأهلي راحة سلبية 48 ساعة

بادجي: الأهلي تأهل لنهائي دوري الأبطال عن جدارة

ترشيحاتنا

في 3 قضايا.. الحبس 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ مجدي عبدالغني

حبس هدير الهادي سنتين في تهمة التحريض على الفسق والفجور

وفاة عفت متولي حارس مرمى الزمالك السابق

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

يحدث اليوم: مصر تشارك في اجتماع إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

على خلفية الرسوم المسيئة.. المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من مقاطعة البضائع الفرنسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 مواصفات تجعل الكمامة شديدة الخطورة

على طريقة أفلام الأكشن.. مغامر يقفز من طائرة هليكوبتر بدون معدات أمان.. شاهد

الاستمتاع بالفضاء.. طريق أبر كارو بجنوب أفريقيا رحلة إلى الراحة.. شاهد