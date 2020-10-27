تداعيات زلزال الأهلي.. الوداد المغربي يعلن رحيل "العميد" إبراهيم النقاش





وكتب نادي الوداد في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائلا: "على أثر انتهاء العقد الاحترافي الذي كان يربط اللاعب بنادي الوداد الرياضي، يتقدم السيد الرئيس سعيد الناصري، باسمه و نيابة عن جميع مكونات النادي و الجماهير، بشكره الخاص للاعب إبراهيم النقاش، متمنيا له مسيرة موفقة في مساره المهني".









وتابع البيان:" كما يعبر نادي الوداد الرياضي عن تقديره الكبير للاعب إبراهيم النقاش، لما أبان عنه من التزام و تفان في أداء مهامه، بما فيها حمل شارة العميد لمباريات عديدة، طبعت مسارا حافلا بالألقاب والإنجازات.









وأضاف البيان:" إذ يتقدم نادي الوداد الرياضي بأحر تمنياته للاعب ابراهيم النقاش، فإنه يؤكد أن أبوابه ستظل دائما مفتوحة في وجهه و أن ذاكرة النادي تحفظ له مكانة خاصة كما في قلوب جميع مكونات الوداد الرياضي".









يذكر أن فريق الوداد ودع دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي، من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.









ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من الزمالك والرجاء المغربي، في المباراة النهائية، يوم 6 نوفمبر المقبل.