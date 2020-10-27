بالون يحمل بانر «إلا رسول الله» يزين سماء الأقصر .. شاهد

انطلق بسماء الأقصر، اليوم الثلاثاء ، بالون طائر يحمل بانر عليه شعار "إلا رسول الله"، وذلك دفاعا عن نبي الأمة عقب نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة .





وانطلق البالون حاملا الشعار فى سماء مدينة المائة باب حيث قام بالمرور اعلى مدينة القرنة الأثرية .

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وكان قد اطلقت شركة هدهد سليمان للبالون بالاقصر هذه المبادرة وذلك رفضا للحملات المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الآتية من دول أوروبا .





تعد رحلة البالون واحدة من أمتع الرحلات السياحية في الأقصر التي تنفرد بها من بين المدن المصرية منذ ثمانينات القرن الماضي، نظرا لأن الأقصر تضم أكبر عدد من المواقع الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، فضلا عن اعتدال الطقس وحركة الرياح خلال أغلب فترات العام حيث إن الرياح هي التي تتحكم في حركة البالون واتجاه سيره.







