بعد إصابتها بـ كورونا.. أمينة خليل بفستان مفتوح في الجونة السينمائي

وعلقت أمينة خليل، على الشائعات الخاصة بإصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت:" أنا ماعنديش كورونا.. أنا كان عندي كورونا في أول الشهر.. لكن بعد 14 يوم عزل عملت كذا مسحة.. وكل مرة النتيجة كانت سلبية".

وتابعت قائلة:" ربنا وقف جنبي والموضوع عدى على خير الحمدالله.. ياريت نبطل اشاعات شكرا وبحبكم وربنا يحفظنا جميعا".





وكانت الفنانة أمينة خليل، قد قالت- خلال حوارها ببرنامج ،" سهرانين "، على فضائية، " On E "- إن هناك العديد من الناس ومن بينهم مخرجون وممثلون بالوسط بيقولولى " مناخيرك وحشة".





وأشارت أمينة خليل، إلى أنها كانت ستقوم بإجراء عملية تجميل بأنفها عندما كانت فى العشرين من عمرها "وبالفعل قامت بالحجز مع دكتور تجميل".





وتابعت، أنه قبل العملية بيومين، وقعت من فوق السلم وأصيبت بعدة إصابات بالغة ، حينها اتصلت بالدكتور وشرحت له الموقف، وأكد أنه من المستحيل أن يقوم بالعملية فى هذا الوضع، وهنا قررت عدم إجراء العملية وأيقنت أنها رسالة من الله".



