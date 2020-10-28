سكان عزبة حمدان فى بنى سويف يستغيثون من تدني الخدمات

سادت حالة من الاستياء بين أهالي عزبة حمدان بمحافظة بنى سويف، بسبب تدنى الخدمات بالقرية.





ويقول أبانوب جرجس في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : إن العزبة تتعرض للشلل التام وتتوقف الحركة فيها تمامًا أثناء النوات الشتوية التي تصيب الطرقات والشوارع الترابية وتتحول إلى طرق طينية".





وأضاف أن محول الكهرباء بالعزبة موجود من 1999، وسط الكتلة السكنية، وبابه مكسور وأولادنا بيلعبوا حول المحول الكهرباء ومعرضين للصعق في أي لحظة ، ولا يوجد بها مركز شباب أو وحدة صحية، وبها مدرسة فصل واحد للتعليم الابتدائى يشرف عليها اثنين من المدرسين فقط، يدرسون للتلاميذ جميع المواد الدارسية .





وتابع: ان لديهم 100 فدان أرض زراعية مهددة بالبوار فارضهم مجاورة لنهر النيل إلا انه لا يوجد محطة رفع للمياه لرى اراضيهم ويلجاون إلى شراء ماكينات رفع مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزراعات بسبب الكهرباء، فبلغت تكلفة الفدان الواحد بسبب الكهرباء 51 ألف جنيه في العام.





وطالب القارئ المسئولين بحل أزمات القرية، مشيرإلى أنهم يرفعون الشكاوى الى الوحدة المحلية ، لكن دون أي استجابة.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.