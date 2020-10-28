حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن المجلس الأعلى للإعلام، قرر إيقاف برنامج "زملكاوي"، والذي يبث عبر قناة الزمالك لمدة أسبوعين.





وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد» ، إن المجلس الأعلى للإعلام، قرر إيقاف برنامج "زملكاوي"، لمدة أسبوعين؛ بسبب العديد من الشكاوى التى تلقاها مؤخرا سواء من جانب إدارة الأهلى أو آخرين.





كما أوضح هانى حتحوت، أن المجلس الأعلى للإعلام، قرر أيضا إيقاف أحمد جمال، مقدم البرنامج لمدة 3 أشهر، ومنعه من الظهور بأي قناة أخرى.



