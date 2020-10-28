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رياضة

حتحوت يكشف كواليس إيقاف برنامج زملكاوي.. فيديو

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن المجلس الأعلى للإعلام، قرر إيقاف برنامج "زملكاوي"، والذي يبث عبر قناة الزمالك لمدة أسبوعين.

وأضاف هانى حتحوت،  خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد» ، إن المجلس الأعلى للإعلام، قرر إيقاف برنامج "زملكاوي"، لمدة أسبوعين؛ بسبب العديد من الشكاوى التى تلقاها مؤخرا سواء من جانب إدارة الأهلى أو آخرين.

كما أوضح هانى حتحوت، أن المجلس الأعلى للإعلام، قرر أيضا إيقاف أحمد جمال، مقدم البرنامج لمدة 3 أشهر، ومنعه من الظهور بأي قناة أخرى.

وأعلنت قناة نادي الزمالك عن إيقاف برنامجها الرئيسي "زملكاوي" لمدة أسبوعين، وذلك بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكشفت القناة عن القرار، خلال منشور أذاعته، وجاء نصه: "بناءً على القرار رقم 78 والصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 27/ 10 /2020، والذي جاء به منع بث برنامج زملكاوي لمدة أسبوعين، تحيط إدارة القناة المشاهدين بذلك علمًا وتنفيذ القرار".

وكان برنامج زملكاوي الذي يقدمه بالتناوب كل من الإعلامي أحمد جمال، وخالد الغندور، من المفترض أن يستضيف الليلة لاعب الزمالك السابق أحمد مجدي.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج اعتاد في الفترات السابقة، استقبال مداخلات هاتفية من مرتضى منصور رئيس النادي بشكل يومي.

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