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هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، إن فيروس كورونا قام بالانتشار فى أوروبا بسبب التغيرات فى الجو وإنخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الفيروس ينشط ويتكاثر بقوة فى درجة الحرارة المنخفضة، فى حين أنه يضعف فى فترة الصيف.

وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوروبا تهاونت كثيرا بالفيروس، موضحا أن التهاون مع إنخفاض درجات الحرارة أدى إلى زيادة الأعداد بهذا الشكل أكثر من الموجة الاولى للفيروس.

وتابع أن الجو فى مصر لن يستمر دائما، حيث أن درجات الحرارة ستنخفض خلال شهر نوفمبر، لافتا إلى أعداد الإصابات بكورونا فى مصر قليلة ولكن من الملاحظ أنه خلال العشر أيام السابقين بدأت الإعداد بالارتفاع بنسبة قليلة.

وأكد أن الأعداد الجديدة التى أعلنتها وزارة الصحة بالمقارنة بالشهر السابق أعلى، ولكن لازالت ليست هائلة، محذرا المواطنين بعدم التهاون به.
ووجه رسالة للمواطنين: "أحنا الكرة في ملعبنا.. ونستطيع بإذن الله ندخل على الشتا بدون التعرض لموجة ثانية"، مضيفا إلى أنه من الأن يجب التمسك بشدة بجميع الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن الكمامة هى خط الدفاع الأول وأنه ثبت علميا أنها تحمي الشخص من أى أمراض، بالإضافة إلى الحفاظ على التباعد الإجتماعي وغسل اليدين والتطهير المستمر وعدم تناول الطعام فى الخارج وعدم السلام باليد والابتعاد عن الاحتضان والتقبيل.

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