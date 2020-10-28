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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يواصل جولاته التفقدية لعدد من الكليات.. ويقدم التحية للجيش الأبيض

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:09 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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محمد الطحاوي

التقى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالطلاب الجدد بكليتي التربية والطب، صباح اليوم، يرافقه الدكتور عبد المنعم نافع ناب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، وذلك في ضوء زياراته المتواصلة لكليات ومعاهد الجامعة لتهنئة الطلاب الجدد بالعام الدراسي الجديد ومتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

 

وأكد رئيس الجامعة، أن انتشار جائحة كورونا فرض نوعًا مختلفًا من التعليم يعرف بالتعليم الهجين حيث وضعت كل كلية جدول لحضور الطلاب للحرم الجامعي خلال أيام محددة بالأسبوع ويتم استكمال العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية ،مؤكدًا أن الطلاب شركاء في نجاح أداء المنظومة الجديدة والاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم والبحث العلمي من خلال الالتزام والاجتهاد والعمل الدؤوب لتحقيق النجاح والتفوق، مشددًا على ضرورة الالتزام باتباع الأليات الوقائية عند دخول الحرم الجامعي وارتداء الكمامات وعدم التزاحم لتحقيق التباعد الاجتماعي لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.


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بدأ رئيس الجامعة، زيارته من كلية التربية حيث أشاد بجهود الكلية من أجل توفير خدمات تعليمية وبحثية متميزة تساعد الطلاب علي التحصيل العلمي والارتقاء بمستواهم البحثي فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتنمية الكوادر من الطلاب ليصبحوا مؤهلين لتحمل مسئولياتهم المستقبلية في نشر العلم و تربية النشء وقيادة المنظومة التعليمية ذلك في ضوء الوعي بالمسئولية الوطنية التي تقع على عاتق خريجي الكلية من خلال تعليم وتربية النشء والطلاب الذين يمثلون جيل شباب المستقبل القريب وقاطرة التنمية للبلاد .

 

وخلال الجولة أهدى الدكتور عبد المنعم نافع درع الكلية إلى رئيس الجامعة شكرًا وتقديرًا علي دعمه المتواصل للكلية بهدف ضمان توفير منظومة تعليمية لائقة للطلاب.


كما تفقد رئيس الجامعة كلية الطب وأشار إلى أن طب الزقازيق تحتل مكانة مرموقة محليا وإقليميا بفضل الاهتمام بتنفيذ خطط التطوير المستمرة للمنظومة التعليمية والبحثية بالكلية ،بالإضافة إلى النخبة المتميزة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،مما يسهم في اكساب الطالب المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لممارسة الطب ،فضلًا عن تعريفه بأساسيات البحث العلمى والقدرة على التعلم المستمر بالإضافة إلى المشاركة الفعالة فى تقدير احتياجات المجتمع والتعرف على مشكلاته.


وخلال اللقاء، وجه رئيس الجامعة تحية شكر وتقدير للأطقم الطبية العاملة بالمنظومة الصحية على الدور الإنساني والوطني وتضحياتهم الغالية من أجل توفير الرعاية الصحية للمرضى خلال أزمة انتشار جائحة كورونا مع الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة رغم المخاطر التي يتعرضون لها.

رئيس جامعة الزقازيق يواصل جولاته التفقدية لعدد من الكليات.. ويقدم التحية للجيش الأبيض
رئيس جامعة الزقازيق يواصل جولاته التفقدية لعدد من الكليات.. ويقدم التحية للجيش الأبيض
رئيس جامعة الزقازيق يواصل جولاته التفقدية لعدد من الكليات.. ويقدم التحية للجيش الأبيض

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