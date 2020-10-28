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أخبار العالم

أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات بالقصف في كاراباخ

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:02 م
أرمينيا واذربيجان
أرمينيا واذربيجان تتبادلان اتهامات بالقصف في كاراباخ
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دعاء أبوهشيمة
وجهت أرمينيا، الأربعاء، اتهاما لأذربيجان باستهداف مستشفى في عاصمة كاراباخ. 

كما ذكرت خدمة الطوارئ الحكومية في جمهورية ناجورني قره باغ، على صفحتها على "فيسبوك": "العدو يقصف العاصمة ستيباناكيرت من نظام إطلاق الصواريخ "سميرتش"، ويجري تحديد البيانات الخاصة بالضحايا".

وأضافت الخدمة: "وتم الإعلان عن إنذار جوي في ستيباناكيرت"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي الوقت ذاته، أعلنت أذربيجان مقتل 19 مدنيا وإصابة 60 آخرين بقصف أرميني على منطقة باردا القريبة من جبهة ناجورني كاراباخ.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أجرى محادثات هاتفية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.  وحث بومبيو قادة أرمينيا وأذربيجان على احترام نظام وقف إطلاق النار.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الجديد الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 08:00 يوم 26 أكتوبر إلا أن القوات الأذربيجانية والأرمينية قاموا بشن هجمات جديدة، كما قصف الجيش الأذربيجاني قرية بآرتساخ مما أدى إلى مقتل مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.

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