AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوسف الشريف يهنئ متابعيه بذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:15 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل الفنان يوسف الشريف بذكرى المولد النبوي الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر. 

وكتب يوسف الشريف عبر تويتر قائلا "‏اللهم صلِ وسلِم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام ..... كل عام وانتم بخير #المولد_النبوي_الشريف ".

وشارك الفنان يوسف الشريف مؤخرا في بطولة مسلسل " النهاية"  مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوسف الشريف يهنئ ابنته بعيد ميلادها.. شاهد

ماشي ورايا في كل حتة.. ناهد السباعي وحقيقة صورتها مع براد بيت

في أجواء مشمسة.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها الصيفية على البحر

خلال إجازتها الصيفية.. إنجي علاء تستعرض أناقتها

إنجي علاء تشعل السوشيال ميديا بعدة صور لها مع يوسف الشريف.. شاهد

مستحيل أوصف جمالك.. يوسف الشريف يتغزل في زوجته.. شاهد

ترشيحاتنا

بسام: الأهلي فاوضني.. ومنافسة الشناوي وأبو جبل صعبة

شاهد.. خطوبة شقيق هيثم أحمد زكي

لمرضى السكر.. نصائح لتناول حلاوة المولد النبوي بأمان

تحديث جديد من واتساب يزيل ميزة شائعة ويثير غضب مستخدميه.. تعرف عليها

مهاجما روسيا.. أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

تحقيق أعلى أرباح فى تاريخ السياحة على الإطلاق بأكثر من 12 مليار دولار فى عام 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابوت المياه.. آلات ري لا يعرف الجيل الجديد من أبناء سوهاج عنها شيئا.. تعرف عليها

تعرف على فيات تيبو 2021 بعد انطلاقها رسميا.. صور

عاش هنا يوثق عناد مأمون الشناوي مع أم كلثوم ومحاباته فريد الأطرش على حسابها.. وكواليس اكتشافه لـ هاني شاكر