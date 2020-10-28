يوسف الشريف يهنئ متابعيه بذكرى المولد النبوي الشريف

احتفل الفنان يوسف الشريف بذكرى المولد النبوي الشريف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتب يوسف الشريف عبر تويتر قائلا "‏اللهم صلِ وسلِم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام ..... كل عام وانتم بخير # المولد_النبوي_الشريف ".





وشارك الفنان يوسف الشريف مؤخرا في بطولة مسلسل " النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل،باسم مغنية، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.



