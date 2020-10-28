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أخبار العالم

اكتشفوا مكر أردوغان.. مرتزقة تركيا يرفضون السفر للقتال فى أذربيجان.. تفاصيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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محمد عثمان
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن صعوبات جديدة تواجه الحكومة التركية، لتجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال على الجبهة في إقليم كاراباخ بجانب أذربيجان ضد أرمينيا.

وقال المرصد إن دفعة جديدة وصلت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة تضم 300 مقاتل، إلا أن تركيا لاتزال تجد صعوبة بالغة فى تجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك كاراباخ لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال كع القوات الأذرية

وأوضح المرصد أن المقاتلين رفضوا السفر إلى أذربيجان، بسبب العامل الطائفي بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة التي لحقت بصفوف الذاهبين، حتى أن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذرية من الطائفة الشيعية وعادوا بعد ذلك إلى سوريا بعد معرفتهم وفي ظل الأوضاع الصعبة للمقاتلين هناك.

ومع وصول دفعة جديدة من المقاتلين، بلغ تعداد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك إقليم كاراباخ حتى اللحظة، ما لا يقل عن 2350 مرتزقا، عاد منهم 320 مقاتلا بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

وفي السياق ذاته، وثق المرصد السوري مقتل ما لايقل عن 29 مقاتل من المرتزقة في المعارك إلى جانب القوات الأذرية في حربها ضد القوات الأرمينية، كما وصلت جثث نحو 15 منهم إلى الأراضي السورية، وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، إلى ما لا يقل عن 217 قتيلا، بينهم 138 قتيلا جرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

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