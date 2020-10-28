الأمريكية أبرزها.. قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفافيات دولية





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المنشأة باتفافيات دولية، والتي جاءت على النحو التالي:





1- الجامعة الامريكية بالقاهرة.





2- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.





3- الجامعة العربية المفتوحة.





4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.





5- جامعة اسلسكا.





6- جامعة برلين الألمانية بالجونة (TU Berlin).





7- الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع لوزارة التعليم العالي للتعرف على قائمة المؤسسات التعليمية المعتمدة في مصر، وذلك من خلال المنصات الرسمية الإلكترونية للوزارة:





● الموقع الإلكتروني للوزارة

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx





● الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT





● الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/





● الحساب الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)

https://twitter.com/e3lammedia_mohe