موجز السوشيال: شاب ينتقم من سيدة سخرت من الرسول.. وإصابة باتريس كارتيرون بكورونا

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:أوضح الإعلامى أحمد شوبير أن الاتجاه الغالب الآن في الكاف الموافقه علي تأجيل النهائي الافريقي ونشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة " تويتر ".نشرت الاعلامية ريهام سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعى" انستجرام " فيديو لـ شاب ينتقم من سيدة سخرت من الرسول " صلى الله عليه وسلّم".نشر الاعلامى هانى حتحوت تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" وكتب حتحوت: "أعتقد ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل يومين أو تلاتة عن موعده، وماتش الفاينال لـ دوري أبطال إفريقيا هيتأجل لبعد التوقف الدولي.. بين ٢٠ و٢٢ نوفمبر ".أعلن الاعلامى احمد شوبير عن اصابة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي التعاون السعودي بفيروس كورونا .