الفرصة الأخيرة للتقديم في ورش البحث العلمي بالتعاون مع الهيئات العلمية الدولية.. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ستقوم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حولCapacity Building in Developing Countries in the Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Geographical Indications (GI) (عن بعد) خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2020 على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.





وتهدف ورشة العمل إلى توفير معرفة متعمقة من خلال محاضرات وتدريبات تفاعلية حول مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية IPRالتى تؤثر على صنع القرار فى سياسة العلوم وتخطيط البحث والتطوير كما سيتم مشاركة الباحثين الشباب والعلماء والمسئوليين وصانعى السياسات وممثلى الصناعة والمنظمات غير الحكومية المشاركة فى مجال IPR and GI.





ولمزيد من التفاصيل يمكنكم تحميل الملف من خلال هذا الرابط

http://www.namstct.org/DOCU/W_shop_Announcement_IPR_&_GI_ASRT_Egypt_November_11-12_2020.pdf



