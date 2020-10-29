AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الفرصة الأخيرة للتقديم في ورش البحث العلمي بالتعاون مع الهيئات العلمية الدولية.. غدا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
البحث العلمي
البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بين الأكاديمية والهيئات العلمية الدولية من أجل النهوض بالعلم والعلماء ستقوم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حولCapacity Building in Developing Countries in the Management of Intellectual Property Rights (IPR) and Geographical Indications (GI) (عن بعد) خلال الفترة 11-12 نوفمبر 2020  على المنصة الإلكترونية للأكاديمية.

وتهدف ورشة العمل إلى توفير معرفة متعمقة من خلال محاضرات وتدريبات تفاعلية حول مختلف جوانب حقوق الملكية الفكرية  IPRالتى تؤثر على صنع القرار فى سياسة العلوم وتخطيط البحث والتطوير كما سيتم مشاركة الباحثين الشباب والعلماء والمسئوليين وصانعى السياسات وممثلى الصناعة والمنظمات غير الحكومية المشاركة فى مجال IPR and GI.

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم تحميل الملف من خلال هذا الرابط
http://www.namstct.org/DOCU/W_shop_Announcement_IPR_&_GI_ASRT_Egypt_November_11-12_2020.pdf

ولابد من استيفاء الاوراق المطلوبة وارسالها الى البريد الالكترونى [email protected] وذلك فى موعد أقصاه 30 اكتوبر 2020 ولن يلتفت إلى أى طلب بعد ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحث العلمى تعلن عن منح مارى كورى لطالبات الماجستير

تعرف على آخر موعد للالتحاق ببرنامج ماري كوري لطالبات الماجستير

البحث العلمى تعلن عن ورش جديدة بالتعاون مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM

البحث العلمي تعلن شروط مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية

أكاديمية البحث العلمي تنظم ورش عمل بالتعاون مع مركز التكنولوجيا لدول عدم الانحياز عبر هذا الرابط

كل ما تريد معرفته عن جائزة World Data System (WDS) Stewardship Award 2020

ترشيحاتنا

شوبير يحسم الجدل بشأن مشاركة أحمد فتحي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

سهر الصايغ تتصدر محرك جوجل في ظهورها الأول بالجونة

فيفى عبده تهنئ جمهورها بالمولد النبوى.. شاهد

المسابقات تحدد موعدا مبدئيا لانطلاق الدورى الجديد.. تعرف عليه

فى عيد ميلادها.. تعرف على وصية سلوى محمد علي

بعد حادث الطعن الإرهابي في فرنسا.. إغلاق الكنائس ودور العبادة في مدينتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها