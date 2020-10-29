صلاح عبد الله ضيف شرف فى مسلسل إسعاف يونس

انضم الفنان صلاح عبد الله كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "إسعاف يونس"، الذى يعد أولى بطولات الفنان محمد أنور المطلقة، ويتم عرضه على منصة watch it الرقمية المصرية خلال الفترة المقبلة.









ويجسد أنور من خلاله شخصية دكتور، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى.









مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثه فى إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.







