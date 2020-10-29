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اقتصاد

7.5 مليار جنيه استثمارات المرحلة الرابعة للإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.. تفاصيل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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آمنة عبدالعظيم
قامت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بجولة تفقدية بمناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، يرافقها، المهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان الاجتماعى المختلفة الجاري تنفيذها بمدينة بدر.


واستهل مسئولو الوزارة الجولة، بتفقد  مواقع الإسكان الاجتماعى "المرحلة الرابعة" بمنطقة حدائق العاصمة  بإجمالى 29496 وحدة  (1124 عمارة)  بقيمة استثمارية 7.5 مليار جنيه وبنسبة إنجاز 54.5%.


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كما تم تفقد مشروع الاسكان الاجتماعى، المرحلة الثالثة بإجمالى 8484 وحدة سكنية (351 عمارة) بالامتداد الشرقى للمدينة، وتبلغ نسبة تنفيذ الوحدات 87%.


وانتقل مسئولو الوزارة لتفقد موقع 842 عمارة بـ 20208 وحدات سكنية بالحى السابع، و205 عمارات بإجمالى 4920 وحدة سكنية بالحى الخامس، وموقع 222 عمارة لـ 5328 وحدة سكنية بمركز المدينة، بإجمالى 30456 وحدة سكنية (1269 عمارة) بالمرحلة الثانية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 94%.


وفى ختام الجولة، أشادت الرئيس التنفيذى لصندوق "الإسكان الاجتماعى" بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة، حيث يتم تنفيذ 1124 عمارة وسرعة تنفيذ الشركات العاملة بالمشروع، كما طالبت بسرعة الانتهاء من أعمال "المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع"، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية.

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