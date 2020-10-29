نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني يزور وكالة الفضاء المصرية.. صور

استقبل الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ونائبه الدكتور محمد عراقي، السفير ايهور يوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئاسة للعلاقات الدولية وسفير أوكرانيا بالقاهرة، ورئيس الوفد الأوكراني ايفهيني يينين، نائب وزير الخارجية، وتاراس كاتشكا، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة الممثل التجارى لأوكرانيا.









وقام الوفد بزيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، وقام الدكتور محمد القوصي بشرح الأقسام المختلفة بالمبنى وما تم إنجازه من أعمال وزيارة المعامل الأخرى (معمل الحمولة الفضائية - معمل النموذج الهندسي - الغرفة الحرارية).









ورحب القوصي بالوفد الأوكراني وتحدث عن تعزيز العلاقات والتعاون بين مصر وأوكرانيا ومراعاة المصالح المشتركة للاستخدام السلمي للفضاء بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية والتعاون الثنائي في مجال الأنشطة الفضائية، والتى من شأنها تعزيز التنمية في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكلا البلدين وتشجيع التعاون التجارى والصناعي في مجال الفضاء.











وقام بتعريف فريق العمل المصري الذي أقاموا في أوكرانيا لمدة ثلاث سنوات في مدن مختلفة لعمل اختبارات القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات ١"، وتم تدريب أكثر من ٦٠ مهندسا مصريا على تصميم وبناء وتجميع واختبار وتشغيل القمر الصناعي "إيجيبت سات ١".









وتناولت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وأثنيا خلالها على التعاون بين البلدين وناقشا خطوات أخرى لتطوير التعاون لتبادل المنفعة بين البلدين في مجال الفضاء، وأعربا عن أملهما الاستمرار في توطيد وتوسيع العلاقات بين جمهورية مصر العربية وأوكرانيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا الفضاء على وجه الخصوص بين وكالة الفضاء والحكومة الأوكرانية.









وعبر سفير أوكرانيا عن سعادته بوجوده بوكالة الفضاء المصرية والتعاون الناجح بين مصر وأوكرانيا ورحب بجميع الحضور.











وأكد تجديد التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأوكرانية، معربا عن سعادته بما رآه من إمكانيات معملية وتجهيزات بوكالة الفضاء والتطور التكنولوجي في مجال تكنولوجيا الفضاء.









وتحدث عن سرعة التعاون بين البلدين وإعداد مذكرة تفاهم، مؤكدا أن مصر هي البوابة الرئيسية للتعاون مع أفريقيا في ظل وجود المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية بالقاهرة، وقام بدعوة أعضاء وكالة الفضاء المصرية لزيارة مقر وكالة الفضاء الأوكرانية.









وفي ختام الزيارة، أهدى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية درع وكالة الفضاء للسفير، وأهدي السفير ايهور نموذجا مصغرا من الطائرة انتنوف ١٢٤، والتي تعكس قوة وتقدم الصناعة الأوكرانية للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.