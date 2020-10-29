قومي المرأة يبحث استكمال مشروع "استخلاص الزيوت العطرية"

عقدت لجنة المرأة الريفية بالمجلس اجتماعها الدوري أمس برئاسة مارى لويس بشارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





أكدت مارى لويس بشارة أن الاجتماع ناقش تطورات مشروعات بنك بلوم فيما يخص مشروع "إنتاج السماد العضوى وفرم المخلفات" وسير العمل به، واتفقت اللجنة على سرعة إمداد السيدات بمستلزمات الإنتاج من المواد المخصبة.





كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات استكمال مشروع "استخلاص الزيوت العطرية" وتم الاتفاق على شراء ماكينتين وتقسيم السيدات الى مجموعتين ومتابعة تنفيذ الاجراءات، ومناقشة التدريبات اللازمة للسيدات المستفيدات من المشروع خلال فترة الثلاثة شهور الأولى، ومتابعة خطة التدريب التسويقى المقترحة من مؤسسة سيدستار، والدور الذى ستقوم به مؤسسة بشاير فى مساعدة السيدات على وضع المنتجات الخاصة بهم على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة.





وتضمن الاجتماع اقتراح بتنظيم ندوات توعيه للسيدات للريفيات في محافظة المنيا لمناقشة العنف الذي تتعرض له المرأة في مجالات العمل الطبية والاجتماعية بالتعاون مع لجنة البحث العلمي بالمجلس وفرعه بمحافظة المنيا.