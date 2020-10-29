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أخبار البلد

وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي.. ويلتقي مستشار الرئيس بوتين للأمن القومي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:56 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع

أجرى الوزير سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالًا مع نظيره الروسي "سيرجي لافروف"، وذلك خلال زيارته إلى موسكو، حيث اطمأن على صحة وزير الخارجية الروسي، كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع على الساحة الإقليمية ولا سيما اتصالًا بعملية السلام في الشرق الاوسط وبالتطورات الأخيرة لمساعي التوصل إلى حل للأزمة والصراع في ليبيا. 

ويستكمل الوزير شكري لقاءاته ‏مع المسؤولين الروس خلال زيارته إلى العاصمة الروسية.

كما التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم "نيكولاي باتروشيف" سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي ومستشار الرئيس "فلاديمير بوتين" للأمن القومي، وذلك للتباحُث حول عدد من القضايا الثنائية الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن.

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